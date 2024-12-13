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AB Ülkeleri Şam'da Büyükelçiliklerini Yeniden Açmayı Planlıyor

Bazı AB ülkeleri, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açmak için hazırlıklara başlıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:44
AB Ülkeleri Şam'da Büyükelçiliklerini Yeniden Açmayı Planlıyor

AB Ülkelerinden Suriye Yatırımı

Avrupa Birliği (AB) üst düzey bir yetkilisi, bazı üye ülkelerin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açma hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. AA muhabirine konuşan yetkili, AB'nin Baas rejiminin çökmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Suriye'nin Geleceği İçin Temel Prensipler

Yetkili, AB'nin Suriye'nin geleceği için toprak bütünlüğünün korunmasına, kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ve azınlıkların korunmasına bağlı olduğunu vurguladı. "İnanılmaz. 14 yıl, 15 gün içinde silindi." ifadelerini kullandı.

Heyet Tahrir Şam'ın Kontrolü

Suriye'nin önemli bir kısmının kontrolünün Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) öncülüğündeki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından ele geçirildiğine dikkat çeken yetkili, "Bu arada, artık el-Culani olarak anılmak istemiyor. Adıyla anılmak istiyor. Bu da iyi bir gelişme." dedi.

İdlib'deki Geçici Hükümetin Rolü

Yetkili, İdlib'deki geçici hükümet ile HTŞ arasındaki ayrımın önemine değinerek, "Oradaki geçici hükümet, terörist ya da cihatçı olmaktan çok uzaktı. Şimdi bunun ülkede kontrol ettikleri yüzde 48'lik kısımda da uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Geleceği Suriyelilere Bırakılacak

AB yetkilisi, Suriye'deki her türlü siyasi sorunun çözümünün Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinde olduğunu belirtti. Ülkenin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirleneceği ve AB'nin buna destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Beyrut'tan Şam'a Dönüş

AB yetkilisi, AB'nin Suriye misyonunun temsilcisinin şu anda Beyrut'ta olduğunu hatırlatarak, Şam'a dönmesi için erken olduğunu ancak bu amaçla teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

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