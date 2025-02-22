ABB Başkanı Yavaş'tan E-Spor Merkezi Açılışında Önemli Açıklamalar

ABB Başkanı Yavaş, E-Spor Merkezi Açılışında Konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı hakkında "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz" dedi.

Eski Spor Merkezi Durumu ve Yeni Proje

Yavaş, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde yer alan Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezinin açılışında, eski spor merkezinin bakımsız durumuna dikkat çekti. "Eski dönemden kalan yapı son derece kötü durumdaydı. Bu binayı kurtarmak için projeler başlattık" diyen Yavaş, projenin 25 Haziran'da hayatını kaybeden İnovatif AŞ Genel Müdürü Tayfun Tanju Kara tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

E-Sporun Önemi ve Fırsat Eşitliği

Yavaş, e-sporun günümüzde hızla gelişen bir alan olduğunu vurgulayarak, "E-spor artık sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir kariyer fırsatı ve bir spor dalıdır. Bu nedenle gençlerimizin e-spor dünyasında yer alabilmesi için e-spor merkezlerimizi hayata geçirdik" şeklinde konuştu. Merkezdeki üst düzey oyun bilgisayarları ve ekipmanların ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtirken, e-spor turnuvalarına katılmak isteyen gençlere de destek verdiklerini dile getirdi.

İnternet Altyapısına Yatırım Vurgusu

Türkiye'nin internet hızı konusunda 101. sırada olduğunu söyleyen Yavaş, ayrıca ülkenin en pahalı internet hizmetlerine sahip ülkeler arasında ilk 10'da olduğunu belirtti. "Dijital çağda rekabet edebilmek için altyapıya yatırım yapmak şart. Hızlı ve erişilebilir internet bir lüks değil, insan hakkıdır" diyerek, bu konuya dikkat çekti.

Ön Seçim Hakkında Düşünceler

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, ön seçim konusundaki görüşlerinin değişmediğini açıkladı. "Ön seçime karşı değiliz; ancak partinin enerjisini içe harcamamalıyız" dedikten sonra, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bugün için erken olduğunu söyledi. "Toplum gün geldiğinde neyi tercih ederse, biz de buna saygı göstereceğiz" şeklinde ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (ortada), Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezinin açılış törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (ortada), Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezinin açılış törenine katıldı.