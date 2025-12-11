Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery cip ile Hasan K. yönetimindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Hasan K.'nın kullandığı otomobil araziye devrilerek kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü Hasan K. ile yolcu C.K. yaralandı; yaralılardan Hasan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Acil müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

