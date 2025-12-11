DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde D010 kara yolunda cip ile otomobil çarpıştı; 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı, araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:11
Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery cip ile Hasan K. yönetimindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Hasan K.'nın kullandığı otomobil araziye devrilerek kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü Hasan K. ile yolcu C.K. yaralandı; yaralılardan Hasan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Acil müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE CİPLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE CİPLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE CİPLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ. MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?