ABB'den konser harcamaları soruşturmasına açıklama

ABB, 2021-2024 konser harcamaları soruşturmasında müfettiş raporlarının usulsüzlük bulmadığını, 9 kişi hakkında inceleme başlatıldığını ve sürecin Teftiş Kuruluna bildirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:25
İnceleme süreci ve rapor sonuçları

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB), 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu olaya yönelik 11 Kasım 2024'te bilgilendirme yapıldığı ve durumun izah edildiği hatırlatıldı. Konunun derhal Belediyenin Teftiş Kuruluna bildirildiği, ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlendiği aktarıldı.

Daha sonra mülkiye müfettişlerinin konuyu incelediği, ardından 9 kişi hakkında soruşturma açıldığı ve 6 kişi için soruşturma izni verildiği belirtildi.

İlgililer ve savcılığın itirazı üzerine 9 kişi hakkında soruşturma izni verildiği ifade edilen açıklamada, bu arada savcılığın dosyayı bilirkişiye gönderdiğini öğrendikleri kaydedildi.

Açıklamada, normal şartlarda halen belediyede görev yapan çalışanların emniyete davet edilerek ifadelerinin alınabileceği belirtilen bölümde şu ifadelere yer verildi: "Oysa daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca mülkiye müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır."

Son olarak açıklamada, konuyla ilgili yakın zamanda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

