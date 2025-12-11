DOLAR
Belçika Fahri Konsolosluğu Açıldı: Eskişehir 12 Fahri Konsolosluğa Ulaştı

Belçika Eskişehir Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonunda Vali Hüseyin Aksoy, kentteki 12 fahri konsoloslukla uluslararası görünürlüğün arttığını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:09
Resepsiyon Emir Turan tarafından düzenlendi

Belçika Eskişehir Fahri Konsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Vali Hüseyin Aksoy katıldı. Resepsiyonu, Belçika Eskişehir Fahri Konsolosu Emir Turan organize etti.

Programda konuşan Vali Aksoy, yeni konsolosluğun kent için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Eskişehir'in artık 12 fahri konsolosluğa sahip olduğunu söyledi.

Vali Aksoy sözlerini, "Bu durum kentin uluslararası görünürlüğünü artırıyor" diye sürdürdü.

Aksoy ayrıca, Eskişehir’in sosyal, ekonomik ve kültürel dinamizmiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

