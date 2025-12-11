DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Ordu'da 6,5 Yılda 2 bin 600 kilometre Yol Yenilendi

Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen yol seferberliğiyle Ordu’da 6,5 yılda 2 bin 600 kilometre asfalt ve beton yol yapıldı; 19 ilçe, 772 mahalleye ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:13
Ordu'da 6,5 Yılda 2 bin 600 kilometre Yol Yenilendi

Ordu'da 6,5 yılda 2 bin 600 kilometre asfalt ve beton yol yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 6,5 yıl önce başlattığı yol yatırımları, kentin ulaşım altyapısını kökten dönüştürdü. Ulaşım seferberliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların toplam uzunluğu 2 bin 600 kilometre'ye ulaştı.

Her ilçeye, her mahallenin yoluna dokunan çalışma

Proje, Ordu’nun 19 ilçesindeki 772 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde planlandı ve hayata geçirildi. Dağınık yerleşim yapısı, yüksek rakımlar ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yol ağı her yıl daha konforlu ve modern hale getirildi.

Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu'da, Başkan Güler liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru kırıldı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bekledikleri güvenli ve konforlu yollara kavuştu.

Araç filosu ve tesislerle hızlanan yatırım

Yatırımların hızlı ve verimli olması için belediye, iş makineleri kiralama ya da uzun ihale süreçlerine ihtiyaç duymadan kendi kaynaklarıyla hareket etti. Belediyeye kazandırılan 340 iş makinesi ve belediyeye ait asfalt ile beton tesisleri, yol çalışmalarının hızını ve etkinliğini artırdı.

Başkan Güler’in değerlendirmesi

Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Güler, yapılan yatırımların temelinde çalışma ve tecrübenin bulunduğunu vurguladı. Güler, "Yaptığımız yol yatırımı İstanbul’a 3 defa gidecek kadar. Aşağı yukarı yine suda da aynı yatırımları yaptık. Bunların hepsi çalışma ve tecrübeyle oluyor" dedi.

2019 yılından bu yana süren yol seferberliği ile kırsal kesimlerdeki uzun süreli talepler karşılanırken, mahalle sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

KONU İLE İLGİLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN BAŞKAN GÜLER BUNCA HİZMET...

KONU İLE İLGİLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN BAŞKAN GÜLER BUNCA HİZMET VE YATIRIMIN ÇALIŞMA VE TECRÜBEYLE OLDUĞUNU AKTARDI. BAŞKAN GÜLER, "YAPTIĞIMIZ YOL YATIRIMI İSTANBUL’A 3 DEFA GİDECEK KADAR. AŞAĞI YUKARI YİNE SUDA DA AYNI YATIRIMLARI YAPTIK. BUNLARIN HEPSİ ÇALIŞMA VE TECRÜBEYLE OLUYOR" DEDİ.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER’İN 6,5 YIL ÖNCE BAŞLATTIĞI YOL YATIRIMLARI...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
2
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
3
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret
7
Şarkikaraağaç'ta Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Hafif Yaralandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?