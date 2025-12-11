Ordu'da 6,5 Yılda 2 bin 600 kilometre Yol Yenilendi

Ordu'da 6,5 yılda 2 bin 600 kilometre asfalt ve beton yol yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 6,5 yıl önce başlattığı yol yatırımları, kentin ulaşım altyapısını kökten dönüştürdü. Ulaşım seferberliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların toplam uzunluğu 2 bin 600 kilometre'ye ulaştı.

Her ilçeye, her mahallenin yoluna dokunan çalışma

Proje, Ordu’nun 19 ilçesindeki 772 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde planlandı ve hayata geçirildi. Dağınık yerleşim yapısı, yüksek rakımlar ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yol ağı her yıl daha konforlu ve modern hale getirildi.

Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu'da, Başkan Güler liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru kırıldı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bekledikleri güvenli ve konforlu yollara kavuştu.

Araç filosu ve tesislerle hızlanan yatırım

Yatırımların hızlı ve verimli olması için belediye, iş makineleri kiralama ya da uzun ihale süreçlerine ihtiyaç duymadan kendi kaynaklarıyla hareket etti. Belediyeye kazandırılan 340 iş makinesi ve belediyeye ait asfalt ile beton tesisleri, yol çalışmalarının hızını ve etkinliğini artırdı.

Başkan Güler’in değerlendirmesi

Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Güler, yapılan yatırımların temelinde çalışma ve tecrübenin bulunduğunu vurguladı. Güler, "Yaptığımız yol yatırımı İstanbul’a 3 defa gidecek kadar. Aşağı yukarı yine suda da aynı yatırımları yaptık. Bunların hepsi çalışma ve tecrübeyle oluyor" dedi.

2019 yılından bu yana süren yol seferberliği ile kırsal kesimlerdeki uzun süreli talepler karşılanırken, mahalle sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

