Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı

Kayseri’nin merkez ilçesi Talas, tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran turizm tanıtımında önemli bir başarı elde etti. Talas Belediyesi öncülüğünde yürütülen ROTATALAS programı kapsamında yıl boyunca 6 bin 12 kişi, rehber eşliğinde iki katlı gezi otobüsüyle ilçeyi gezdi ve Talas’ın mirasını panoramik bir bakışla keşfetti.

Panoramik ve Ücretsiz Turlar

Belediye desteğiyle sunulan ücretsiz turlarda, ziyaretçilere Talas’ın köklü tarihi, mimari dokusu ve doğal güzellikleri etkileyici bir anlatımla tanıtılıyor. İki katlı gezi otobüsünün geniş görüş açısı sayesinde turistler, tarihi konaklardan kiliselere, camilerden sokak dokusuna kadar ilçenin atmosferini kapsayıcı bir şekilde görme imkânı buluyor.

Başkanın Değerlendirmesi

Mustafa Yalçın, programın ilçenin tanıtımına katkısını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Talas Belediyesi olarak kültürel mirasımızı geleceğe taşırken aynı zamanda ilçemizi ulusal ve uluslararası turizm rotaları arasında konumlandırmak en önemli hedefimizdir. 2025 yılında iki katlı gezi otobüsüyle 6 bin 12 kişiye ulaştığımız bu hizmet, Talas’a yönelik artan ilginin somut bir göstergesidir. Bu başarının ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz".

2026 Hedefleri

Elde edilen ivmeyle 2026 yılı ROTATALAS hedefleri de netleşti. Yeni yılda daha geniş kitlelere ulaşmak, tematik içeriklerle zenginleştirilmiş yeni rotalar eklemek ve ziyaretçi sayısını artırmak planlanıyor. Talas’ın tarihi ve kültürel dokusunu panoramik bir yolculukla keşfetmek isteyenler, güncel tur programlarına Talas Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

TALAS BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE SÜRDÜRÜLEN ROTATALAS TANITIM PROGRAMI KAPSAMINDA YIL BOYUNCA DÜZENLENEN ETKİNLİK VE HAREKETLİLİKLERLE TAM 6 BİN 12 KİŞİ, İKİ KATLI GEZİ OTOBÜSÜYLE İLÇENİN TARİHİNİ PROFESYONEL REHBERLER EŞLİĞİNDE KEŞFETTİ.