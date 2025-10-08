ABB Konser Harcamalarında İddianame: 14 Şüpheliye 154 Milyonluk Zimmet İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında 'zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame ve Tespitler

İddianamede, çeşitli haber ve sosyal medya paylaşımlarının ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldığı, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bunun sonucu olarak toplam 154.453.221,60 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

Şüpheliler ve Suçlamalar

İddianamede, ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Z. ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E, Selahattin Ç, Kaan A. ve Sıla E. hakkında 'zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer şüpheliler arasında yer alan ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş B ve şirket sahipleri Arda A, Eren D, Levent E. ile Üstün A. hakkında ise 'nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis talep edildi.

Usulsüz Alımlar ve Mevzuata Aykırılık

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesine dayanılarak tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı ve piyasada çok sayıda organizasyon firması ile prodüksiyon şirketi bulunduğu vurgulandı. Yapılan işlemlerin Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

Deliller ve Soruşturma Süreci

İddianamede, 23 Eylül 2025 tarihinde şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, BTK kayıtlarına göre şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı olduğu ve aramalarda ele geçirilen cep telefonlarındaki konserlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına atıf yapıldı.

İddianamede, Onur E'ye ait firmada toplanan paraların üçüncü kişilere çek ve şüpheli faturalar aracılığıyla bankacılık sisteminden çıkarıldığı, firma hesaplarından toplam 365.576.155 lira nakit para çekildiği ve paranın izinin kaybettirildiği kaydedildi. Bu hususlar, şüphelilerin kurum parasını mal edinme kastıyla hareket ettiklerini gösteren deliller arasında sayıldı.

Hacı Ali B'nin Beyanı ve Menfaat Dağılımı

İddianamede yer verilen ifadesinde tutuklu bulunan Hacı Ali B, 2020-2024 döneminde Sosyal İşler Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olduğunu, göreve geldikten sonra konser sayısında hızlı artış yaşandığını ve soruşturmaya konu 32 konserin mevzuata aykırı şekilde yapıldığının iddia edildiğini belirtti. Hacı Ali B, konserlerin çoğunluğunu Selahattin Ç ve Onur E isimli kişilerin sahibi olduğu şirketlere verme sebebinin bu şirketlerin işleri sorunsuz yürütmesi olduğunu savundu.

Mahkeme Süreci ve Son Durum

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de 14 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılmış; ifadelerin ardından 5 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından 03.10.2025 tarihli yazıda, konunun yargı kararı ile kesinleşmesi ve zarar tespiti halinde tazminat için yargı yollarına başvurulacağı yönünde beyan bulunduğu, ancak henüz tazminatın gerçekleştirilmediği not edildi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından önceliklendirilen firmalara doğrudan temin yöntemiyle fahiş fiyatlarla yapılan alımlar sonucunda şirketlerin uhdesine 154.453.221,60 lira menfaat sağlandığı ve bu eylemlerin nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu değerlendirildi.