ABD Anketi: Harris, Trump'ı Düşük Farkla Geçti

ABD'de Başkanlık Seçiminde Son Durum

5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde yapılan yeni bir anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Anket, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçilerden Donald Trump'ın hafif bir farkla önünde olduğunu gösteriyor.

Anketin Detayları

ABD'deki CBS News ve YouGov tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 3,129 kayıtlı seçmene yönelik olarak yapılmıştır. Sonuçlara göre, Harris, Trump'ın %48 oy oranını geçerek %52 seviyesine ulaşmış durumda.

Seçmen Davranışları

Bir adayın kişisel özelliklerine odaklanan seçmenlerin Harris'e oy verdiği, Trump'ı destekleyenlerin ise adayın politikalarına önem verdiği gözlemlenmiştir. Harris'e yönelen seçmenlerin çoğunluğu göçmenlerin Amerikan vatandaşlarının yapmadığı işleri üstlendiğini düşünmekte; Trump destekçileri ise göçmenlerin suç oranını artırdığını ve vatandaşların işlerini tehdit ettiğine inanmaktadır.

Görüşlerin Dağılımı

Özellikle Trump destekçilerinin %73'ü göçmenlerin topluma olumsuz etkileri olduğu kanaatindedir. Ayrıca %69'u, göçmenlerin evcil hayvan yediği yönündeki iddialara inanıyor. Ankete katılanların %83'ü ABD siyasetindeki tonun ve nezaketin kötüleştiğini düşünürken, %71'i demokrasinin tehdit altında olduğunu ifade etmiştir.