ABD Başkanı Trump: Sağlığına İlişkin İddialar "Sahte"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında geçen hafta sosyal medyada dolaşan sağlık iddialarını ve hayatta olmadığı yönündeki söylentileri "sahte" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'daki açıklama

Trump, sağlık durumu hakkındaki tartışmaları gördüğünü ancak hayatta olmadığı iddialarından haberdar olmadığını belirtti. Başkan, "Bu haberler sahte. İşte bu yüzden medyanın güvenilirliği bu kadar az." dedi. Geçen haftanın çok yoğun geçtiğini, çok sayıda basın toplantısı düzenlediğini ve bunların hepsinin çok başarılı olduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, "İki gün basın toplantısı düzenlemedim diye bir sorun olduğu düşünülüyor. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden aylarca yapmazdı ancak kimse onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmedi." ifadelerini kullandı.

Sözcünün açıklaması ve sağlık detayları

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada Trump'ın venöz yetmezlik olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu. Leavitt, Başkan'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklamış ve Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından sonra birkaç gün kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu; tartışmalar bazı hesaplarda Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar vardı.