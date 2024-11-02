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ABD Başkanlık Seçimlerinin Kilit Noktası Salıncak Eyaletler

ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, 337 milyon nüfusun geleceğini belirliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:34
ABD Başkanlık Seçimlerinin Kilit Noktası Salıncak Eyaletler

ABD’nin Başkanlık Seçiminde Salıncak Eyaletlerin Rolü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanın kim olacağını belirleyen 7 kritik eyalet, 50 eyaletin genelinde seçim sonuçlarının şekillenmesini sağlıyor. Bu 7 eyalet, toplamda ülkenin nüfusunun yalnızca %18’ine ev sahipliği yapmasına rağmen, başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyici bir öneme sahip.

Kritik Eyaletler

2024 başkanlık seçimlerinde, gözler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde olacak. ABD'de başkan olabilmek için 270 delegeye ulaşmak gerekiyor. Bu salıncak eyaletlerin toplamda 93 delegesi bulunuyor ve bu nedenle son derece kritik bir öneme sahipler.

Pensilvanya’nın Önemi

Pensilvanya, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile en çok delegeye sahip salıncak eyalet olarak dikkat çekiyor. 2020 seçimlerinde Joe Biden, bu eyalette az bir farkla zafer kazandı. Öte yandan, Georgia'da da Cumhuriyetçi eğilimlerine rağmen, Biden 16 delegesi ile 2020 seçimlerinde galip geldi. Nevada ise 6 delegeyle en az delegeye sahip salıncak eyalet.

Seçim Stratejileri

ABD’de başkan olmak için en çok oy alan değil, en fazla delegeye ulaşan aday kazanıyor. Her eyaletin belirli bir delege sayısı olduğundan, çoğunluğu kazanan parti, delegelerin tamamını elde ediyor. Dolayısıyla, 538 delegenin 270’ine ulaşan aday başkanlık yarışında zafer kazanıyor.

Adayların Salıncak Eyaletler Üzerindeki Yoğunlaşması

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın, Temmuz ayı sonlarında seçimlerden çekilerek Kamala Harris’i destekleme kararı almasının ardından, başkan adayları Harris ve eski Başkan Donald Trump, salıncak eyaletlere yoğunlaşdı. Her iki aday da bu eyaletlerdeki şehirlerde seçim çalışmaları yürütmekte.

Anket Sonuçları ve Değişkenlik

Real Clear Politics (RCP) tarafından derlenen son ulusal anketlerde, Trump’ın önde olduğu gözlemleniyor. Salıncak eyaletlerde ise Harris’in Michigan ve Wisconsin’deki durumu, Trump’ın Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada’daki durumu değişkenlik gösteriyor. Uzmanlar, bu dönem içinde bu oranların değişebileceğini belirtiyor.

Seçmen İhtiyaçları ve Değişkenlik

Salıncak eyaletlerde seçmenlerin öncelikleri farklılık göstermekte. Örneğin, Arizona ve Nevada’da göçmenlik politikaları öne çıkarken, Michigan’da Biden yönetimini eleştiren konular göze çarpıyor. Georgia’da ise seçim güvenliği, Pensilvanya’da ise kadınların hakları konuşulmakta.

Sonuç olarak, 2024 başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerin dinamikleri ve seçmenlerin değişen ihtiyaçları ile şekillenecek gibi görünüyor.

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