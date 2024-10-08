ABD'de Filistin Destekçileri, İsrail'in Saldırılarını Anmak İçin Gösteriler Düzenledi

ABD'de Filistin Destekçileri Anma Etkinlikleri Düzenledi

ABD'nin Washington ve New York şehirlerinde, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivilleri anmak amacıyla çeşitli gösteriler düzenlendi.

Çocukların Anısına Pankartlar Taşıdılar

Eylemciler, Gaza'daki saldırılar sırasında hayatını kaybeden Filistinli çocukların anısını yaşatmak için Beyaz Saray önüne ayakkabılar bıraktı. Aktarılan bilgilere göre, göstericiler "Filistin'de öldürülen tüm çocukların anısına", "Gazzeli anneleri ve çocukları destekleyin" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlar ile meydana çıktı.

New York'ta Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

New York'un birçok bölgesinde toplanan binlerce protestocu, "Özgür Filistin" gibi sloganlar atarak Filistin'e destek verdi. Protestolar sırasında bazı kişiler polis müdahale ve gözaltılarına maruz kaldı.

İsrail'in Saldırıları ve Çocuklara Yönelik Etkisi

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme amacıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail, bu saldırılar sonucunda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Buna karşılık, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17,000 çocuk ve 11,378 kadın dahil olmak üzere toplam 41,909 Filistinli yaşamını yitirdi.

Devam Eden İnsanlık Krizi

Enkaz altında bulunan binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın barınak olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil yapılar ağır hasar gördü. İlaveten, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 itibariyle 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 730 askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olarak, çatışmalara karşılık olarak uygulanan "insani ara" 24 Kasım 2023'te 4 günü kapsarken, 3 gün daha uzatıldı. Burada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoyma uygulamasının devam ettiği bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise, 160'ı çocuk olmak üzere toplam 744 Filistinli hayatını kaybetti.