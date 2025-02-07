ABD'de Helikopter ile Uçak Çarpıştı: Gözetleme Sistemi Kapalıydı

29 Ocak tarihinde, Washington yakınlarında bir askeri helikopterin bir uçakla çarpışması sonucu önemli bir kaza meydana geldi. Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, bu kazayla ilgili yaptığı açıklamada, askeri helikopterin ADS-B adı verilen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Kazanın Ardındaki Detaylar

Cruz, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini belirterek, bu durumda gözetleme sisteminin kapatılması için bir güvenlik gerekçesinin bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, askeri helikopterin yerdeki radar sistemi tarafından sorgulandığını ve bu süreçte kodlanmış bir sinyal gönderdiğini ekleyerek, radarda görünmesine rağmen ADS-B sisteminin daha güvenilir ve hassas bilgiler sağladığını belirtti.

Kaza ve Sonrası

Kaza ile ilgili olarak ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurdu. Kaza sonrası yayımlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı.

Washington yakınlarındaki kazada, bir yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunuyordu. Askeri helikopterde ise 3 askeri personel yer aldı. Kazanın ardından yapılan açıklamalarda, Potomac Nehri'ne düşen helikopterde kurtulan olmadığı belirtildi.

Önceki bilgileri hatırlatan Cruz, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarının bulunup kimliklerinin tespit edildiğini aktardı. Bu trajik olay, hava güvenliğiyle ilgili önemli soruları gündeme getiriyor.