ABD'de Tesla Bayilerinde Elon Musk Protestoları Devam Ediyor

ABD'nin farklı şehirlerinde, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın bütçe kesintilerine karşı Tesla bayilerinde protestolar sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:33
ABD'de Tesla Bayilerinde Elon Musk Protestoları Devam Ediyor

Elon Musk Protestoları Tırmanıyor

ABD'de, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) tarafından yapılan federal bütçe kesintilerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla bayileri önünde toplandı. Protestolar, ülkenin çeşitli şehirlerinde geniş bir katılımla gerçekleşiyor.

Protestolarda Yoğun Katılım

Boston, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC'de düzenlenen gösterilerde, protestocular DOGE'nin bütçe kısıtlamalarına karşı tepki gösterdi. Yüzlerce eylemci, Tesla bayileri önünde, araç satın alınmaması yönünde çağrılar yaparak seslerini duyurdu.

Ateşli Sloganlar ve Destek

Göstericiler, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır." sloganlarıyla dikkat çekti. Protestolar, ayın başından bu yana farklı bölgelerde gerçekleşti ve bazı olaylarda gözaltılarla sonuçlandı.

Trump’ın Desteği ve Uyarıları

ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a verdiği destek amacıyla bir Tesla aracı satın aldığını açıkladı. Ayrıca, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör"

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
İklim Değişikliği: Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz Iki Kat Sıcaklaşıyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı