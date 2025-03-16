ABD'de Tesla Bayilerinde Elon Musk Protestoları Devam Ediyor

Elon Musk Protestoları Tırmanıyor

ABD'de, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) tarafından yapılan federal bütçe kesintilerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla bayileri önünde toplandı. Protestolar, ülkenin çeşitli şehirlerinde geniş bir katılımla gerçekleşiyor.

Protestolarda Yoğun Katılım

Boston, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC'de düzenlenen gösterilerde, protestocular DOGE'nin bütçe kısıtlamalarına karşı tepki gösterdi. Yüzlerce eylemci, Tesla bayileri önünde, araç satın alınmaması yönünde çağrılar yaparak seslerini duyurdu.

Ateşli Sloganlar ve Destek

Göstericiler, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır." sloganlarıyla dikkat çekti. Protestolar, ayın başından bu yana farklı bölgelerde gerçekleşti ve bazı olaylarda gözaltılarla sonuçlandı.

Trump’ın Desteği ve Uyarıları

ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a verdiği destek amacıyla bir Tesla aracı satın aldığını açıkladı. Ayrıca, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör"