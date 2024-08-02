ABD'deki Filistin Protestolarında Gözaltına Alınan Öğrencilerin Yasal Süreçleri

ABD'deki Filistin Protestoları ve Gözaltılar

ABD genelinde birçok üniversitede gerçekleşen Filistin yanlısı protestolar, 3,200'den fazla öğrencinin gözaltına alınmasına neden oldu. Bu öğrencilerin çoğu, haklarında açılan davalarda yasal belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor.

Columbia Üniversitesi'ndeki Protestolar

Columbia Üniversitesi'nde nisan ortasında başlayan ve dünya çapına yayılan bu gösterilerde, gözaltına alınan öğrencilerin büyük bir kısmı, ciddi hukuki belirsizlikler nedeniyle süreçlerini sürdüremiyor.

Öğrencilerin Durumları

Birçok öğrenci, kendilerine yöneltilen suçlamaların ne olacağını bilmeden mücadelelerine devam ediyorlar. Massachusetts Üniversitesinden gözaltına alınan Annie McGrew, iki farklı duruşma arasında gidip geliyor; birisi ceza mahkemesi, diğeri ise üniversitenin disiplin süreci. McGrew, "Gözaltına alınmamdan bu yana benim için gerçekten zor birkaç ay oldu." diye belirtti.

Öte yandan Valencia Alvarez, 27 Nisan'da Washington Üniversitesinde gerçekleştirilen kısa bir protestodan sonra, alacağı olası cezalara dair belirsizlik içinde beklemede. Ancak Alvarez, böyle bir eyleme katıldığı için kesinlikle pişmanlık hissetmediğini ifade ediyor.

Uluslararası Destek

Columbia Üniversitesi'ndeki bu protestolar, sadece Amerika'da değil, birçok diğer ülkede de yankı bulmuş durumda. Protestoların sosyal adalet ve insan hakları konusundaki etkileri, dünya genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor.