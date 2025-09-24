ABD'den Gana'ya İade Edilen 11 Göçmenden 6'sı Togo'ya Sevk Edildi

ABD tarafından Gana'ya sınır dışı edilen 11 Batı Afrikalı göçmenden 6'sının Togo'ya sevk edildiği açıklandı.

Avukatın Açıklamaları ve Uyruk Bilgisi

Göçmenlerin avukatı Oliver Barker-Vormawor, yaptığı açıklamada 11 kişiden 6'sının Togo'ya gönderildiğini belirtti. Togo'ya sevk edilenlerden yalnızca 3'ünün Togolu olduğunu, diğerlerinin farklı uyruklara sahip olduğunu kaydetti. Geri kalan 5 kişinin hangi ülkeye gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

Dava Süreci ve Hükümet Tepkisi

Barker-Vormawor, gelişmeler üzerine Gana hükümetine karşı açılan davanın geri çekildiğini, ancak müvekkillerinin haklarının ihlal edildiği iddiasıyla ayrı bir dava sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamış; bu açıklama muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı.

Barker-Vormawor ayrıca 19 Eylül'de, söz konusu kişilerin Gana’da herhangi bir yasa ihlali bulunmadığını ve askeri bir kampta tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, hükümetin onları mahkemeye çıkarması gerektiğini söylemişti.

Uluslararası Bağlam

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.