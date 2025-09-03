ABD'den Guangzhou Tengyue Chemical'e Yaptırım: Fentanil ve Sentetik Opioid İddiaları

ABD Hazine Bakanlığı, Guangzhou Tengyue Chemical'i yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, Çin'de sentetik opioid üretimi ve satışıyla faaliyet gösteren bir şirketi yaptırım kapsamına aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan şirketin Guangzhou Tengyue Chemical olduğu duyuruldu.

Gerekçe ve şirketin faaliyetleri

Açıklamada, şirketin yalnızca opioidler değil, aynı zamanda bu sentetik opioidlerle karıştırılan tehlikeli kimyasalları da sattığı belirtildi. Hazine Bakanlığı, söz konusu maddelerin ve yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye sevkiyatını doğrudan koordine ettikleri gerekçesiyle şirketin iki temsilcisinin de yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Guangzhou Tengyue Chemical şirketinin temsilcileri olarak adı geçen kişiler Huang Xiaojun ve Huang Zhanpeng olarak bildirildi.

Toplumsal etki ve nedenleri

Açıklamada, aşırı dozda opioid kullanımının 18 ile 45 yaş arası Amerikalıların ölümünde başlıca neden olduğu vurgulandı. Ayrıca, Çin merkezli kimya şirketlerinin ABD'ye giren fentanil ve diğer yasa dışı opioidlerin birincil kaynağı olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Hazine Bakanlığının açıklaması, sentetik opioid kaçakçılığıyla mücadele çabaları kapsamında atılan adımlardan biri olarak duyuruldu.