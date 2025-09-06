DOLAR
ABD'den Haksız Gözaltılara Kararname: Trump Yaptırım Yetkisini Genişletti

Donald Trump, yurt dışında haksız yere tutulan vatandaşlara karşı ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtları içeren kararnameyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:57
Haksız yere tutulan vatandaşlara yönelik ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtları gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında vatandaşlarını haksız yere gözaltına alan ülkelere karşı yeni yaptırım yetkileri getiren bir kararnameyi imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kararname, bir ABD vatandaşının yurt dışında haksız yere gözaltına alındığının belirlenmesi durumunda ilgili ülke hükümetine çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Haksız gözaltının tespit edilmesi halinde, parçası olan aktörlere ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtlamaları gibi önlemler uygulanabilecek.

Beyaz Saray açıklamasında, haksız gözaltı tanımının Dışişleri Bakanı Marco Rubionun Levinson Yasası uyarınca yasa dışı veya haksız olarak değerlendirdiği bir gözaltı olduğu belirtildi.

Adını 2007'de İran'da kaybolan eski FBI ajanı Robert Levinsondan alan Levinson Yasası, hükümete yurt dışında haksız yere tutulan veya kaybolan vatandaşların serbest bırakılması için daha güçlü diplomatik, ekonomik ve yaptırım araçları kullanma yetkisi tanıyor.

Yasa, Dışişleri Bakanına hangi gözaltıların haksız sayılacağı konusunda takdir yetkisi verirken, bu tür durumlara karışan yabancı yetkililere yaptırım uygulanmasını da öngörüyor.

Söz konusu yasa, Trump'ın ilk başkanlık döneminde kabul edilmişti.

