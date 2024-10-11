ABD'den IMF ve Dünya Bankası'na Yeni Likidite Arayışı

ABD'den IMF ve Dünya Bankası'na yeni likidite çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Jay Shambaugh, düşük ve orta gelirli ülkelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve çok taraflı kalkınma bankalarını yeni yollar bulmaya davet etti.

Atlantik Konseyi Etkinliğinde Önemli Vurgular

Shambaugh, Atlantic Council isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir etkinlikte, uluslararası finans kuruluşlarının küresel ekonomi için taşıdığı önemi vurguladı. Yaklaşan IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ile ilgili olarak, küresel mali politika yapıcılarının çoğunun Washington'da bir araya geleceğini belirtti.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Shambaugh, son iki yıl içerisinde küresel ekonominin dayanıklılık gösterdiğini belirtse de birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını ifade etti. "Birçok ekonomide jeopolitik riskler, değişen demografik yapılar ve yavaş verimlilik artışları görülüyor," dedi.

Çin’in ekonomik modelinin neden olduğu zorluklara da değinen Shambaugh, ülkenin küresel üretimin %30'unu karşıladığını fakat bu konuda yeterince imalat yatırımlarına destek sağlanmadığını eleştirdi.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yatırım Gerekliliği

Düşük ve orta gelirli ülkelerin finansman zorlukları konusunda acil olarak yatırımlara gereksinim olduğunu belirten Shambaugh, Hazine Bakanlığı'nın likidite sıkıntısı yaşayan ülkeler için "daha iyi çözümler bulmak" amacıyla çalıştığını açıkladı.

Shambaugh, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda yeni program tasarımları ve mekanizmaların gelişmesi konusunda ilerleme kaydedilebileceğini umduğunu ifade etti. Ayrıca, "Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir ülke iseniz ve reform önlemleri ile finansmanın sağlanması için IMF gibi kuruluşlarla çalışmaya açıksanız, finansman paketleri oluşturmanız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Shambaugh, uluslararası finans kuruluşlarının yenilik ve yoğun çalışma gerektiren yeni kredi ve reform programlarını tasarlamaları gerektiğini belirtti.