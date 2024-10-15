ABD'den İsrail'e Gazze için Silah Ambargosu Uyarısı

ABD'nin Silah Ambargosu Uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileşmemesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceği konusunda uyardığı iddia ediliyor.

İnsani Kriz Hakkında Derin Endişe

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, ABD yönetimi son günlerde Gazze'de kötüleşen insani krizle ilgili "derin bir endişe" taşıdığını dile getirdi. Beyaz Saray, bölgedeki durumun iyileşmesi için "acil adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Acil Yardım Çağrısı ve Mektup Gönderimi

ABD yönetiminin, Gazze'deki insani durumun bir ay içerisinde düzelmemesi halinde ambargo uygulama tehdidinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda, ABD, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e bir mektup gönderdi.

Son Durum ve Yardım Engelleri

Mektupta, Gazze'ye geçiş yapan insani yardım miktarının son bir ayda en düşük seviyede olduğu belirtiliyor ve yardımların engellenmemesi talep ediliyor. Washington ve Tel Aviv'den henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Gazze'de Yaşanan Zorluklar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'deki Filistinliler, bombardıman, sürgün ve açlık gibi zorluklarla mücadele ediyor. 2006'dan beri abluka altında tutulan bölge, Mısır'la olan Refah Sınır Kapısı nedeniyle yardımlara kapanmış durumda.

İsrail'in Stratejisi ve Açlık

İsrail'in Gazze'deki açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ettiği öne sürülüyor. Bölge halkı, bu durum karşısında büyük bir zorlukla başa çıkmaya çalışıyor.