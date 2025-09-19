ABD'den İsrail'e Yaklaşık 6 Milyar Dolarlık Silah Satışı Planı

WSJ'nin iddiası ve detaylar

Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yeni bir silah satışı planladığını iddia etti.

Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre, plan kapsamında 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ile 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracı satışının öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yıl sürebileceği ve satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği ifade ediliyor.

Planın, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı kaydedildi.

WSJ'ye göre satış planı, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildi.

Gazeteye göre, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı belirtiliyor.