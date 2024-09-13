ABD'den PKK/YPG'ye Suriye'deki Sözde Seçimlerin Desteklenmeyeceği Açıklaması

ABD, PKK/YPG’nin Suriye'deki sözde seçim çağrılarını desteklemeyeceğini ve koşulların uygun olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:33
ABD'den PKK/YPG'ye Suriye'deki Sözde Seçimlerin Desteklenmeyeceği Açıklaması

ABD, PKK/YPG'nin Sözde Seçimlerini Desteklemiyor

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda gerçekleştirmeyi planladığı sözde seçimlere karşı durduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzey ve doğusundaki bölgelerde özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler için gerekli şartların sağlanmadığını düşünüyoruz." dedi.

Seçimlerin Koşulları Sağlanmıyor

Miller, bu nedenle PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki bölgelerde yapmayı planladığı seçim çağrısını desteklemediklerini vurguladı. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına atıfta bulunarak, Suriye'de gerçekleştirilecek tüm seçimlerin uygun koşullarda yapılması gerektiğini belirtti.

PKK/YPG'nin Seçim Planları

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği alanlarda haziran ayında sözde yerel seçimler yapma niyetinde olduğunu açıkladı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu planlara karşı çıkmış ve "Türkiye, güney sınırları ötesinde terörist bir yapı oluşturulmasına asla müsaade etmeyecektir." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Bu gelişmeler üzerine PKK/YPG, haziran ayındaki seçim planını iptal etti ve daha sonra bunu ağustos ve eylül aylarına erteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği üzere, serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalıdır. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki seçimlerle ilgili bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü ilgili aktörlere de ilettik," şeklinde ifadelerde bulundu.

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