ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Fransa'nın Barrot'u Suriye'yi Görüştü

ABD ve Fransa'dan Suriye Üzerine Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot arasında gerçekleşen telefon görüşmesi önemli konuları gündeme getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Suriye'deki son gelişmeler ile bölgedeki istikrarsızlık riskini azaltma yolları ele alındı. İkili, Suriye halkının daha iyi bir gelecek inşa edebilmesi için kapsayıcı bir geçiş sürecinin gerekliliği üzerinde durdu.

Görüşmede, Blinken Suriye'deki tüm grupların insan haklarına saygı göstermeleri ve uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini vurguladı. Özellikle azınlık grupları ile sivillerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Blinken, Esed rejimi döneminde haksız yere gözaltına alınanlar ve kayıpların tespit edilmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu. Ayrıca, Fransa’nın Lübnan'a olan destek rolünü övdü ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerine devam eden yardımların önemini vurguladı.

Son olarak, Blinken, Lübnan halkına kurumlarını yeniden inşa etme ve cumhurbaşkanı seçimleri aracılığıyla liderliklerini tesis etme konusunda yardım edecek koordineli bir yaklaşımın hayati öneme sahip olduğunu yineledi.