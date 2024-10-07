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ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Hamas Tehditine Karşı Kısa Vadede Güvende

ABD, İsrail'in Hamas tehdidine karşı kısa vadede daha güvenli olduğunu duyurdu ve ateşkes için çalışacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:32
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Hamas Tehditine Karşı Kısa Vadede Güvende

ABD Dışişleri Bakanlığı Açıklamalarda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hamas'ın tehditlerine karşı "kısa vadede daha güvenli olduğunu" bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas'ın Saldırıları ve İsrail'in Durumu

Miller, Hamas'ın 7 Ekim'de başlatmış olduğu saldırıya misilleme olarak, bu tarihten itibaren İsrail'in durumu hakkında gelen soruya yanıt vererek, "Hamas, bugün hiçbir şekilde 7 Ekim'de başlattığı saldırının boyutu, ölçeği ve kapsamıyla bir saldırı başlatamaz." dedi. Bu bağlamda, İsrail ordusunun son 10 gün içerisinde Hizbullah'ın askeri potansiyelini de zayıflattığını belirtti.

Ateşkes İçin Çalışmalara Devam

Ateşkes müzakereleri hakkında konuşan Miller, "Rehineleri evlerine getirecek, İsrail ve Filistin halkının acılarını hafifletecek ve nihayetinde bu savaşa son verecek bir ateşkes anlaşması için çalışmaya devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü ve Güvenlik

Miller, UNIFIL'in Lübnan'da güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını sözlerine ekleyerek, "UNIFIL, Lübnan'da güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor ve nihayetinde BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulayabildiklerini görmek istiyoruz." dedi.

Ayrıca Miller, ABD’nin İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'ı hedef almasını desteklediğini, ancak bunun uluslararası insancıl hukuka uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti. Şu anki durumu ise "sınırlı bir operasyon" olarak değerlendirerek, dikkatli olduklarını vurguladı.

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