ABD Doha'da Gazze Ateşkes Görüşmeleri Başlattı

ABD'den Gazze İçin Umut Veren Görüşmeler

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da başlayan görüşmelere dikkat çekti. Beyaz Saray, tarafların anlaşmanın uygulanmasına dair detaylara odaklandığını duyurdu.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bugün gerçekleştirdiği brifingde müzakerelerin kompleks yapısının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Anlaşmanın uygulanmasıyla alakalı birçok detay üzerinde çalıştık. Bugünkü görüşmelerden somut bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz, müzakereler yarın devam edecek," dedi.

Gazze'de Ateşkesin Önemi

Ateşkesin acilen sağlanmasının tüm taraflar için kritik olduğunu vurgulayan Kirby, ABD, İsrail, Mısır ve Katar heyetlerinin görüşmelere katıldığını bildirdi. Hamas'ın ise dolaylı yoldan iletişimde bulunduğu belirtildi.

Görüşmelere Katılan Üst Düzey Yetkililer

Görüşmelere ABD adına Brett McGurk ve William Burns de katıldığını belirten Kirby, taraflar arasındaki anlaşmazlık iddialarını detaylandırmadı. Anlaşmanın ana çerçevesinde uzlaşıldığını ifade etti.

Mahmud Abbas'ın Gazze Ziyareti Hakkında

Kirby, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'ye gitme arzusu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Kirby, Abbas'ın açıklamasını henüz görmediğini belirterek, ateşkes müzakerelerinin esas olarak İsrail ve Hamas arasında olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelerin önemi giderek artmakta ve tarafların görüşmeleri sürdürmesi beklenmektedir.