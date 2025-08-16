ABD, Gazze Halkına Ziyaretçi Vizelerini Durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan X üzerinden açıklama

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.