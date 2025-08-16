DOLAR
ABD, Gazze Halkına Ziyaretçi Vizelerini Durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına tüm ziyaretçi vizelerinin verilmeyeceğini açıkladı; geçici tıbbi ve insani vizeler için prosedürler inceleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:45
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan X üzerinden açıklama

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

