ABD, Güney Afrika'ya Yardımları Sonlandırma Kararı Aldı

ABD'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Yönelik Yardımların Sonlandırılması

Birleşik Devletler yönetimi, 2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası gerekçeleriyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne olan yardımlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının detayları paylaşıldı. Açıklamada, Güney Afrika'nın söz konusu yasası, İsrail aleyhine yürütülen yasal süreçler ve İran ile gelişen ilişkiler, bu karara zemin hazırlayan unsurlar olarak belirtildi. Hükümet, bu durumu “ABD dış politikasını zayıflatmakta ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehditleri oluşturmakta” olarak nitelendirdi.

2023'te Güney Afrika'ya yaklaşık 440 milyon dolar bütçe ayıran ABD, bu fonları askıya almayı tercih etti. Trump, Güney Afrika'nın toprakları üzerinde el koyma işlemlerini sert bir dille eleştirerek, belirli kesimlere karşı uygulanan politikalardan duyduğu rahatsızlığı vurgulamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 24 Ocak'ta imzaladığı yasayla ilgili olarak ABD yönetimiyle yaşanan gerginliği gidermek amacıyla Amerikalı iş insanı Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ramaphosa, yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derinden bağlı bir anayasal demokrasi olduklarını vurgulayarak, “Güney Afrika hükümeti, hiçbir araziye el koymamıştır.” ifadelerini kullandı.