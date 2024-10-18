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ABD, İHA'larla İlgili İki Çinli Firmaya Yaptırım Uyguladı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kullanılan İHA'larıyla ilişkili iki Çinli firmaya yaptırım kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:25
ABD, İHA'larla İlgili İki Çinli Firmaya Yaptırım Uyguladı

ABD, İHA'larla İlgili İki Çinli Firmaya Yaptırım Uyguladı

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde ve sevkiyatında rol oynamakla suçladığı iki Çinli şirkete yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırım Uygulanan Firmalar

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım getirilen firmalar arasında Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. ve Redlepus Vector Industry isimli şirketlerin bulunduğunu açıkladı. Xiamen Limbach, Rusya tarafından geliştirilen "Garpiya" marka İHA'ların motorunu üretirken, Redlepus Vector, bu İHA'ların sevkiyatını gerçekleştirmekteydi.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısına zarar verdiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı belirtildi. Ayrıca, Rusya'daki bir firma ile onun genel müdürüne de yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yaptırımların, daha önce yapılmış olan benzerlerine oranla Çinli kuruluşlara karşı atılan ilk adım olduğuna dikkat çekti. Bakanlık, Rusya'nın askeri-endüstriyel tesisine önemli girdiler sağlayan Çin merkezli kuruluşlara yönelik önceki yaptırımların farklı olduğunu ifade etti.

Bu konuda Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin suçlamalarının yanlış olduğunu belirterek, Çin'in Rusya ile olan ticaretinin açık ve dürüst olduğunu savundu. Liu, Çin'in ABD'nin "yasa dışı ve haksız" yaptırımlarına karşı çıktığını ve ABD'nin bu durumu "ikiyüzlü ve sorumsuzca" gördüğünü kaydetti.

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