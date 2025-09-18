ABD, İsrail'i Korumak İçin 500 Milyon Dolarlık THAAD Füzesi Fırlattı

Business Insider kaynaklı Pentagon bütçe belgelerine göre, ABD'nin İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmaların 12 günlük sürecinde İsrail’i korumak amacıyla 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıktı.

Pentagon belgeleri ve fon talebi

Belgelerde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İsrail’e destek için THAAD sistemlerinin değiştirilmesi amacıyla 498,265 milyon dolarlık fon talep ettiği, bu talebin ise "acil bütçe gereksinimi" olarak ABD Kongresi onayına sunulduğu belirtildi.

Haberde, çatışma süresince ABD'nin 100 ila 150 THAAD füzesi kullandığı; fırlatılan her bir önleyici füzenin maliyetinin 12,7 milyon dolar olduğu hatırlatıldı. Ayrıca ABD'nin mevcut 7 THAAD sisteminden ikisinin çatışmalar süresince İsrail'e konuşlandırıldığı daha önce basına yansımıştı.

THAAD sistemi

THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi; hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanmış, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin yüksek irtifa koruması, diğer hava savunma sistemleriyle entegrasyon kabiliyeti ve hedef tespit radarının uzun menzili dikkat çekiyor.

Bir THAAD bataryası genellikle 95-100 kişi tarafından işletiliyor ve her biri 8 fırlatıcı taşıyabilen 6 adet tekerlekli araca monte fırlatıcı ünite ile 48 önleme füzesi, bir hedef tespit radarı ve haberleşme teçhizatından oluşuyor. Önleyici füzelerin her biri 900 kilogram ağırlığında, 6,17 metre uzunluğunda; itici füze 34 santimetre, vuruş başlığı ise 37 santimetre çapında ve başlıkta kızılötesi güdüm sistemi bulunuyor.

Füze saniyede 2,8 kilometre hızla, yani ses hızının yaklaşık 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor. Sistemin menzili 200 kilometre olarak belirtilirken, 150 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri imha edebildiği ifade ediliyor.

İsrail-İran çatışması ve son gelişmeler

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordu üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

İsrail'e açık destek veren ABD, 22 Haziran tarihinde İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. Buna karşılık İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Pentagon belgelerinin ortaya çıkması, ABD'nin bölgede yürüttüğü destek operasyonlarının maliyeti ve kapsamına dair yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.