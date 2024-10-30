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ABD, İsrail'in Gazze Saldırısında Çocuk Ölümlerini Doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hava saldırısında iki düzine çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:29
ABD, İsrail'in Gazze Saldırısında Çocuk Ölümlerini Doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son hava saldırısında iki düzine çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Matthew Miller'dan Dikkat Çeken İfadeler

Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç sonuçlara yol açan bir olaydı. Toplam ölü sayısını belirtmekte zorlanıyorum ama iki düzine çocuk yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Çocukların Durumu ve Saldırının Sonuçları

Miller, "Bu çocukların çoğu bir yıldan fazladır bu savaşın etkilerinden kaçan durumdalar." diyerek, İsrail hükümetine konuyla ilgili bilgi almak için ulaştıklarını belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Raporu

Gazze Sağlık Bakanlığı, Beyt Lahiya'da sivillerin yaşadığı bir binaya yapılan saldırıyı duyurarak en az 93 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

Doktorların Gözaltına Alınması İddiaları

Miller, gazetedeki haberler doğrultusunda bazı doktorların gözaltına alınması durumunu "endişe verici" olarak nitelendirerek, "Eğer gözaltılar makul bir dayanağa sahip değilse, bu durum hayat kurtarma çalışmalarını engelliyorsa son derece kaygı verici olacaktır." dedi.

ABD ve Türkiye Arasındaki İletişimler

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, bu görüşmede PKK'nın TUSAŞ saldırısıyla ilgili başsağlığı dileklerinin iletildiğini kaydetti.

Bakan Miller, ayrıca ikilinin, Lübnan’daki çatışmalara diplomatik çözüm bulmayı planlamak ve İsrail ile İran arasındaki gerginlikleri azaltmak için fikir alışverişinde bulunduğunu belirtmiştir. Blinken'ın Fidan'a, ABD'nin Türkiye'yi kritik bir ortak olarak gördüğünü vurguladığını da sözlerine ekledi.

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