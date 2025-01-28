ABD, Kamu Sağlık Çalışanlarına DSÖ ile İşbirliğini Durdurma Talimatı Verdi

ABD'den DSÖ ile Çalışmalara Ara Talimatı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, kamu sağlık yetkililerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliğini derhal durdurma talimatı verdi. Bu karar, ülkedeki sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CDC'den Gelen Önemli Açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi John Nkengasong, DSÖ ile ilgili bir talimat yayımladı. Talimat, ABD'deki kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan üst düzey yöneticilere hitap ediyor.

Talimatta, DSÖ ile işbirliği içerisinde çalışan tüm personelin derhal çalışmalarını sonlandırmaları ve "daha fazla rehberlik beklemeleri" gerektiği vurgulandı. Bu önlem, DSÖ ile teknik çalışma gruplarına, koordinasyon merkezlerine ve danışma kurullarına üye CDC personeli için geçerli oldu.

Trump'ın DSÖ ile İlgili Önceki Kararları

Donald Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra ABD'nin DSÖ'den çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu kararname, ABD'nin DSÖ'ye katılmasına neden olan çeşitli sağlık krizleri ve örgütün müdahale eksiklikleri gibi maddeleri içeriyordu.

Kararnamede, DSÖ'nün Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve acil reformları hayata geçirmekte yetersiz kalması gibi sebepler öne sürülmüştü. Ayrıca, DSÖ'nün ABD'den haksız taleplerde bulunduğu ifade edildi.