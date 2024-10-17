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ABD Kızıldeniz'deki Güvenliği Arttırma Taahhüdünde Bulundu

ABD Savunma Bakanı Austin, Kızıldeniz'deki emniyet artırma hedefini vurguladı ve Husilere karşı harekete geçmeye kararlı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:52
ABD Kızıldeniz'deki Güvenliği Arttırma Taahhüdünde Bulundu

ABD'nin Kızıldeniz'deki Güvenlik Vurgusu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz'deki su yollarında emniyet ve güvenliği artırmaya yönelik kararlılıklarını vurguladı. Austin, yaptığı yazılı açıklamada; Başkan Joe Biden'ın Husilerin "istikrarı bozucu davranışlarını" azaltma yetkisi çerçevesinde, bu gruba ait yer altı silah tesislerinin hedef alındığını belirtmiştir.

Husilere Yönelik Operasyonlar

Bakan Austin, Husilere ait yer altı silah depolarının hedef alınmasının, ABD'nin "düşmanlarının derin ve tahkim edilmiş alanlara ulaşmasına dair eşsiz bir göstergesi" olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Husilerin son bir yılda Kızıldeniz ve çevresi ile ilgili uluslararası gemilere gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılara dikkat çekti.

ABD'nin, uluslararası ticaretin akışını kontrol altına almak, çevre felaketini önlemek ve masum insanlar ile kendi güçlerini korumak amacıyla harekete geçme kararlılığına sahip olduğunu söyleyen Austin, "Seyrüsefer özgürlüğünü korumak için tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Hava Saldırıları ve Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere koalisyonunun Sana ve Saada şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği 15 hava saldırısını bildirdi. Bu saldırılar, Husilerin, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerine tepki olarak ticari gemilere saldırgan girişimlerini artırmasının ardından gerçekleşti.

Husilerin bu eylemleri sonucu birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, bölgedeki deniz ticareti güvenliğinin sağlanması adına çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturdu. Ayrıca, Avrupa Birliği de Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği için misyon başlatmıştır.

Artık küresel ticaretin %12'sinin seyretmek için Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz'den geçtiği göz önüne alındığında, bu yeni önlemlerin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

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