ABD'li Sağlıkçılardan Trump'a Çağrı: Gazze'ye İsrail Desteği Derhal Kesilsin

ABD'li sağlıkçılardan Trump'a çağrı: İsrail'e verilen destek kesilsin

Gazze'de görev yapan 152 sağlık çalışanı, ABD'nin desteğinin derhal sonlandırılmasını talep etti

152 ABD'li sağlık çalışanı, yaklaşık iki yıldır Gazze'de gönüllü olarak görev yaptıktan sonra Başkan Donald Trumpa yazdıkları bir mektupla, ABD'nin İsrail'in saldırılarına verdiği desteğin sonlandırılmasını istedi.

Mektupta, Gazze'deki hastanelerde ilk elden gözlemledikleri koşullar aktarılarak, ABD'nin Gazze'de "devam eden yıkıma" verdiği askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Grup, Gazze'deki sivillere yönelik şiddetin boyutunu "daha önce hiçbirinin görmediği bir seviyede" olarak tanımladı ve mektupta şunları yazdı: "Bugün, vicdanlarımızın unutmamıza izin vermeyeceği Gazze'nin çocuklarının çığlıklarını duymanız için size yalvarıyoruz. İsrail askerleri, çocukları topluca öldürürken hükümetimizin neden İsrail'i silahlandırmaya devam ettiğini anlayamıyoruz."

Sağlık çalışanları Gazze'de rutin olarak ağır yaralı çocuklar tedavi ettiklerini; bunların arasında yanık, uzuv kaybı, kurşun yarası ve diğer travmaların bulunduğunu belirtti. Ayrıca, "İsrail askerleri tarafından üzerlerine atılan ABD yapımı bombalarla" öldürülen annelerin fetüslerinde bile bu tür vakalara tanık olduklarını aktardılar.

Grup, İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" faaliyete başladığı mayıs ayından bu yana çalışan sağlık görevlilerinin, "yiyecek arayan insanların vurulduğuna ve bombalandığına" şahit olduklarını bildirdi. GHF'yi "insani bir iğrençlik" ve ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen "benzersiz zalim bir baskı aracı" olarak nitelendirdiler.

Sağlık çalışanları mektupta ayrıca, "Çoğumuz, ergenlik çağındaki çocukların düzenli olarak, çoğu zaman günde birden fazla kez başlarından veya göğüslerinden vurulduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de insani yardım çalışanları ve gönüllüler de dahil olmak üzere neredeyse herkesin hasta, yaralı veya ciddi şekilde yetersiz beslendiği, yerinden edilmiş nüfus arasında hızla yayılan salgın hastalıklar olduğuna dikkat çekildi. Meslektaşlarının çocuklarına yiyecek sağlamak için neredeyse hiçbir şey yemediğini ve yetersiz beslenme ile su tüketimi nedeniyle iş yerinde bilinçlerini kaybettiklerini aktaran sağlık çalışanları, "Kitlesel bir yardım akışını kolaylaştıracak acil bir ateşkes olmazsa, gelecek aylarda açlıktan ölümler hızla artacak." uyarısında bulundu.

Grup ayrıca, İsrail'in Gazze'deki büyük hastanelere ve kliniklerin çoğuna saldırdığını, sağlık çalışanlarının çoğu zaman hastanelerin içinde bomba ve kurşunlarla öldürüldüğünü belirtti ve bu saldırıları "dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Bu koşullarda ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Son olarak sağlık çalışanları, Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere İsrail ile Gazze arasındaki tüm geçişlerin, sınırlandırılmadan yardım ulaştırılmasına imkan verecek şekilde derhal yeniden açılmasını talep etti.