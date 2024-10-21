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ABD, Lübnan'daki Çatışmaların Sona Ermesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Biden'ın danışmanı Hochstein, Lübnan'daki çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:51
ABD, Lübnan'daki Çatışmaların Sona Ermesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

ABD, Lübnan'daki Çatışmalara Dikkat Çekti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ülkesinin Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Beyrut'taki Görüşmeler

Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Hochstein, "Ziyaretlerime rağmen Lübnan'daki çatışmayı kontrol altına alamadık. Aylar önce meselelerin çözülmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundum; ama durum şu anda çok daha karmaşık bir hale geldi. Lübnan'ın geleceğini çatışmalara bağlamak, Lübnan halkının yararına değildir" ifadelerini kullandı.

BMGK 1701 Sayılı Kararına Vurgu

Hochstein, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemine de dikkat çekti. "Washington, bu çatışmayı en kısa sürede durdurmak istiyor ve bunu başarmak için Lübnan devleti ve İsrail hükümetiyle işbirliği yapıyoruz" dedi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Ayrıca, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden inşa sürecine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Mikati ile Görüşme

Hochstein, Lübnan'daki temasları sırasında Başbakan Necib Mikati ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meclis Başkanı Berri'nin Değerlendirmesi

Öte yandan, Meclis Başkanı Berri görüşmenin verimli geçtiğini ve sonuçlarıyla ilgili dersler çıkaracaklarını ifade etti.

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