ABD, Meksika sınırındaki duvarları siyaha boyayacak

Noem: Siyah boya tırmanmayı zorlaştıracak; teknoloji de eklenecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Meksika sınırındaki duvarların göçmenleri caydırmak amacıyla siyaha boyanacağını açıkladı.

The Hill'in haberine göre Noem, New Mexico eyaletinin güney sınırındaki Santa Teresa bölgesinde yaptığı açıklamada yeni önlemi duyurdu.

Noem, duvarların yüksekliği ve derinliği sayesinde göçmenlerin duvarların üstünden ve altından geçemediklerine işaret ederek, bakanlığın metali daha sıcak hale getirmek amacıyla siyah boya kullanmayı deneyeceğini bildirdi.

Noem: "Bu, özellikle Başkan'ın isteği doğrultusunda. Buradaki sıcak havalarda bir şey siyaha boyandığında daha da sıcak oluyor ve insanların tırmanması daha da zorlaşıyor."

Noem, ülkeye yasa dışı girişi engellemek için duvarlara kameralar ve sensörler gibi teknolojik ekipmanların da monte edileceğini söyledi.

Toplantı esnasında Noem, temsili boyama için eline rulo fırça aldı.

Sınır Devriyesi Şefi Mike Banks, yeni boyama yönteminin duvarda paslanmayı önlemeye yardımcı olacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz sınır istatistikleri açıklandı ve bir kez daha ABD tarihinde kaydedilen en düşük sayılar bunlar." ifadesini kullandı.