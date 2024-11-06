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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Ocak'ta Göreve Başlayacak

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak Ocak ayında yemin ederek göreve başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:30
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Ocak'ta Göreve Başlayacak

Donald Trump'ın Seçimi ve Yemin Süreci

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak ocak ayında Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" diyerek zaferini ilan etti.

Oy Sayım Süreci ve Delegeler

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da devam ediyor. Sandıkların kapatılmasının ardından resmi oy sayımı süreci başlıyor. Bu süreçte, posta yoluyla gönderilen oylar, sayım işlemlerini yavaşlatabiliyor. Oy pusulasına itirazlar ve yasal süreçler de sayım süresini uzatabiliyor.

Seçimlerde yarışan adaylardan biri, başkanlık için gerekli delege sayısına ulaştığında seçilmiş başkan unvanıyla anılmaya başlıyor. Oy sayımı tamamlandıktan sonra, parti komiteleri aracılığıyla delegeler belirleniyor.

Sonuçların Onaylanması

Oy sayımının ardından çıkan sonuçların eyaletler tarafından resmi olarak onaylanmanın son tarihi 11 Aralık'tır. Seçim sonuçları, 3 bin bölgenin yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra, sonuçlarla ilgili itirazlar mahkemelerde değerlendirilebiliyor.

Resmi Göreve Başlama Tarihleri

Kongre, 6 Ocak 2025'te sonuçları resmen onaylamak için toplanacak. Yaklaşık iki hafta sonra, 20 Ocak 2025'te Donald Trump ve başkan yardımcısı, yaptıkları yeminle birlikte yeni görevlerine başlayacaklar.

Geçmiş Seçimlerin Sonuçları ve Uzun Süreli Sayımlar

2020 başkanlık seçiminde oy sayımının tamamlanması 4 gün sürmüştü. Joe Biden, 277 delegeye ulaşarak 46. başkan olmuştu. Ayrıca, 2000 yılında George W. Bush ile Al Gore arasında yapılan seçim sonuçları da haftalarca açıklanmamış, nihayetinde sadece 537 oyla Bush başkanlığı kazanmıştı.

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