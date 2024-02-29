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ABD'nin F-16 teklif mektubu Bakanlığa ulaştı: Mektupta yer alanlara yönelik incelemeler başladı

ABD’nin “Taslak Teklif ve Kabul Mektupları” Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. Bu mektuplar, 40 adet yeni F-16 Blok-70 alımı ve 79 adet mevcut F-16’nın güncellenmesi ile ilgili. Bakanlık, konuyu ilgili birimlere iletti ve değerlendirme sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:59
ABD'nin F-16 teklif mektubu Bakanlığa ulaştı: Mektupta yer alanlara yönelik incelemeler başladı

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda son bir hafta içinde 25 terörist öldürüldüğünü Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık, 2014 yılının başından bu yana Irak’ta 193, Suriye’de 290 olmak üzere toplam 483 teröristin öldürüldüğünü de açıkladı.

Türkiye’ye yasa dışı giriş yapmaya çalışan 101 kişi MSB tarafından yakalandı. Yakalananlardan 4’ü terör örgütü üyesi çıktı. Ayrıca 2.384 kişi sınırı geçmeden durduruldu. 2014 yılının başından beri Türkiye’ye yasa dışı girmeye çalışan kişi sayısı 1448’e, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 15’e ulaştı.

F-16 alımı ve güncellemesi ile ilgili son gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı kaynakları paylaştı.

ABD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 40 yeni F-16 Blok-70 alımı ve 79 F-16’nın güncelleştirilmesi ile ilgili talebini içeren "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nı Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, bu mektupları ilgili birimlere iletti ve inceleme ve değerlendirme sürecini başlattı.

Kaynaklar, iki tarafın incelemelerini bitirdikten sonra bir araya gelerek ortak değerlendirmeler yapacaklarını belirtti. Bu toplantıdan sonra anlaşmanın son şekli verilecek ve zaman çizelgesi uygulanmaya başlayacak. Kaynaklar, “Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir.” dedi.

Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiltere’ye yaptığı ziyarette Eurofighter meselesinin ele alınıp alınmadığına dair sorulara da cevap verdiler.

MALAMAN SAYESİNDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTTİ

TÜBİTAK destekli olarak başlayan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri liderliğinde yürütülen MALAMAN deniz mayını projesinin tam ölçekli patlama testi başarıyla tamamlandı ve Deniz Kuvvetleri’ne katıldığı, böylece dışa bağımlılığın bittiği belirtildi. Ayrıca, ASFAT’ın ana yüklenici olduğu Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi kapsamında inşa edilen ilk gemi "TCG AKHİSAR"ın denize indirilmesinin ardından havuzlama işleminin de başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

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