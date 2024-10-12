ABD'nin Suriye Yaptırımları Uzatıldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Uzatma Kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de 2019 yılından bu yana uyguladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatmasının uluslararası gerçeklerle çeliştiğini ifade etti.

"Sahadaki Gerçeklerle Bağdaşmıyor"

Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır," şeklinde değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin bu tutumunun, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamaya yönelik politikalarını desteklemek yerine önyargılı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

Yaptırımların Etkileri

Amerika Birleşik Devletleri, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi çerçevesinde, Suriye'deki rejim destekçilerine yönelik yaptırımlar uygulamaktadır. Bu yaptırımlar; insan hakları ihlalleri, çatışmada siyasi çözüm bulma çabalarını engelleme gibi sebeplerle hedef alınan kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bölgesel İstikrar için Yeni Yaklaşımlar Gerek

Keçeli, Türkiye'nin Suriye’deki durumu destekleyici politikalarının ön plana çıkarılması gerektiğini ve bu tür ön yargılı uygulamaların yerine yapıcı bir yaklaşımın bölgesel istikrarı arttıracağına dikkat çekti.