ABD Ordusu 1 Milyar Dolarlık Kamikaze Drone Anlaşması Imzaladı

ABD Kara Kuvvetleri, AeroVironment ile Yeni Bir Anlaşma Imzaladı

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, önümüzdeki beş yıl boyunca "kamikaze dronları" olarak bilinen Switchblade serisi gezici mühimmatının tedariki için yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu gelişme, ABD Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Amaç ve İhtiyaçlar

Sözleşmeyle, arazide görev yapan ABD piyadesinin düşman tanklarını, hafif zırhlı araçlarını ve sığınağındaki hedeflerle sütre gerisindeki düşman piyadesini uzaktan imha etme kabiliyeti sağlanacak. İhalede bitiş tarihi olarak 26 Ağustos 2029 belirlenmiştir.

Switchblade 300 ve 600 Dronları

The War Zone'un haberine göre, anlaşma çerçevesinde ABD Kara Kuvvetleri, Switchblade 300 ve Switchblade 600 türündeki kamikaze dronları temin edecek. AeroVironment Başkan Yardımcısı ve Gezici Mühimmat Sistemleri Genel Müdürü Brett Hush, bu kritik ihtiyacın karşılanması için seçilen Switchblade serisinin önemini vurgulayarak, "Son sözleşme, sistemimizin olgunluğunun ve etkililiğinin altını çiziyor" dedi.

Dronların Özellikleri

Switchblade 300 ve Switchblade 600, tek bir personel tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmış, fırlatma tüpü üzerinden ateşlenen kamikaze dronlarıdır. Switchblade 300, Block 20 versiyonu ile en az 20 dakika havada kalabilir ve 30 kilometreye kadar hedeflere ulaşabilmektedir. Dronun ağırlığı yaklaşık 3,6 kilogramdır.

Diğer yandan, Switchblade 600, zırh delici bir başlıkla donatılmış olup zırhlı araçlara ve sığınaklara karşı kullanılabilmektedir. Bu dron yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve 40 dakika havada kalma kapasitesine sahiptir.

ABD'nin özel kuvvet birlikleri, 10 yılı aşkın bir süredir Switchblade 300 kamikaze dronlarını kullanmaktadır.