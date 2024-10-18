ABD Savunma Bakanı Austin'den Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail hükümeti tarafından yapılan önemli bir açıklamanın ardından, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Sinvar'ın Ölümü ve Fırsatlar

Austin, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki duyurunun ardından, bu durumun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için olağanüstü bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, bu gelişmenin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve İsraillilerin güvenli bir şekilde güneydeki evlerine dönebilmesi için de önemli bir imkan yarattığını ifade etti.

ABD'nin Desteği ve Diplomasi Vurgusu

ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını yineleyen Austin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Orta Doğu'ya gönderilen askerlerin, İsrail'i desteklemeye ve bölgede genel bir savaş riskini azaltmaya hazır olduklarını dile getirdi. Austin, ayrıca hem Gazze hem de Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabaları artıracaklarını da sözlerine ekledi.

İsrail ile Telefon Görüşmesi

Pentagon, Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldığını bildirdi. Austin, Gazze'de ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması konusundaki desteklerini yineledi.

İsrail, Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak Hamas henüz bu iddialara yanıt vermedi.