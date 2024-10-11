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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme

Austin, Rutte ile Ukrayna'ya destek ve transatlantik savunma sanayisini görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:21
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme

ABD Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik destek konusunu ön plana çıkardı. Bu değerlendirmeler, Pentagon tarafından yapılan resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Görüşmenin Detayları

Austin, görüşme sırasında ABD'nin NATO ve yaklaşan NATO Savunma Bakanları toplantısındaki önceliklerine değindi. Dikkat çeken başlıklar arasında NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Ukrayna'ya olan desteklerin devam ettirilmesi ve transatlantik savunma sanayisinin temellerinin güçlendirilmesi yer aldı.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği

İki lider, NATO'nun Ukrayna'ya destekleme çabalarının, ülkenin gelecekteki NATO üyeliği için önemli bir hazırlık süreci oluşturduğunu ifade etti. Bu bağlamda, NATO'nun bölgedeki rolünün artırılması gerektiği vurgulandı.

Orta Doğu İstikrarsızlığı

Austin ve Rutte ayrıca, Orta Doğu'da devam eden istikrarsızlık ve NATO’nun Irak'taki kapasite geliştirme misyonunu sürdürme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler. Bu durum, çok uluslu destek sağlanmasının önemini de gözler önüne seriyor.

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