ABD Savunma Bakanlığı: Charlie Kirk'ün ölümü üzerinden kutlama yapan personel izleniyor

Pete Hegseth, Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini ve gerekenin yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:35
ABD Savunma Bakanlığı: Charlie Kirk'ün ölümü üzerinden kutlama yapan personel izleniyor

ABD Savunma Bakanlığı: Charlie Kirk'ün ölümü üzerinden kutlama yapan personel izleniyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlığın uyarısı

Hegseth, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan veya alaya alan personelin tespit edildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan, bu tür eylemlerde bulunan personele ilişkin gerekenin derhal yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki göçmenleri, Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları yönünde uyardı; aksi halde yasal tedbirlerle karşılaşabilecekleri ifade edildi.

Olayın arka planı

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA adlı kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, özellikle Donald Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Olayın ardından Trump, Charlie Kirk'i "büyük ve hatta efsane" olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili olarak Tyler Robinson adlı bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
2
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
4
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
5
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
6
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi
7
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği