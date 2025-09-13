ABD Savunma Bakanlığı: Charlie Kirk'ün ölümü üzerinden kutlama yapan personel izleniyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlığın uyarısı

Hegseth, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan veya alaya alan personelin tespit edildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan, bu tür eylemlerde bulunan personele ilişkin gerekenin derhal yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki göçmenleri, Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları yönünde uyardı; aksi halde yasal tedbirlerle karşılaşabilecekleri ifade edildi.

Olayın arka planı

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA adlı kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, özellikle Donald Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Olayın ardından Trump, Charlie Kirk'i "büyük ve hatta efsane" olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili olarak Tyler Robinson adlı bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.