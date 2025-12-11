Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası — 5 Günde 233 Bağışçı

Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası
Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılım
Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 5 günde 233 kişi kan bağışında bulundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya eğitim camiası, din görevlileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş yoğun katılım gösterdi.
Kampanyaya katılan vatandaşlar, kan vererek ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Yetkililer tüm bağışçılara teşekkür etti.
