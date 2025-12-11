DOLAR
Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası — 5 Günde 233 Bağışçı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay'ın düzenlediği kampanyada 5 günde 233 kişi kan bağışladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:09
Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası — 5 Günde 233 Bağışçı

Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası

Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılım

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 5 günde 233 kişi kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya eğitim camiası, din görevlileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş yoğun katılım gösterdi.

Kampanyaya katılan vatandaşlar, kan vererek ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yetkililer tüm bağışçılara teşekkür etti.

