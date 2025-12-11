Bolu'da 10 Derecelik Düşüş: Aktarlarda Zencefil Yok Satıyor

Soğuk havayla birlikte yaş zencefile talep patlaması

Bolu’da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesiyle birlikte, vatandaşlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunmak için aktarlara akın etti. Özellikle yaş zencefil kısa sürede tükeniyor.

Kentin kış mevsiminin etkisini göstermesi üzerine, Tarihi Yukarı Çarşı'daki işletmelerde hareketlilik yaşanıyor. Soğuk havadan korunmak isteyenler, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bitkisel ürünleri tercih ediyor.

Satıcılar uyarıyor

Fatih Sarıtaş, Tarihi çarşıda aktarlık yaptığını belirterek, "Özellikle yaş zencefil satışlarımızda bir artış oldu. Bunun toz ve kuru versiyonları da var. Ayrıca, çörek otu yağı gibi birtakım takviye edici ürünlere karşı da talep artıyor" dedi.

Sarıtaş, vatandaşlara aldıkları ürünleri bilinçli tüketmeleri uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: "İçerisinde şeker oranları yüksek olan ürünler var. Biz bunları müşterilerimize direkt ’Bol miktarda tüketin’ şeklinde önermiyoruz. Bunların içinde öksürüğe iyi geleni ve enerji verici birtakım karışımları olanlar var. Bunları çok fazla olmamak kaydıyla, kendi sağlıklarını da bilerek tüketmelerini öneriyoruz. Belli bir yaşın üzerindekiler daha çok etkilenebiliyor. Bağışıklığı güçlendirici gıdalar noktasında halkımız bizlere güveniyor. Bağışıklık artırıcı besinler onların hastalığa yakalanmamasını sağlıyor. Yani hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler biraz daha zor oluyor."

