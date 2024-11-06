ABD Seçimlerinde Siyasi Çatışmalar: Trump'ın Zafere Yürüyüşü ve Harris'in Sessizliği

ABD 2024 Başkanlık Seçiminde Gelişmeler

2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump zaferini ilan etti. Bu durum, milyarder Elon Musk başta olmak üzere pek çok ünlüyü sevindirirken, Demokrat aday Kamala Harris'in destekçilerinde hüzün hakim.

Trump'ın Zaferi ve İlk Tepkiler

Donald Trump, 47. başkanlık seçimini kazandığını duyurdu. Trump'ın bu başarısını ilk tebrik edenler arasında Musk yer aldı. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkı, Trump’a değişim için çok net bir yetki verdi." yorumunu yaptı. Ayrıca, Trump ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, geleceğin parlak olacağına dair inancını ifade etti.

Demokratlar Arasındaki Hüzün

Trump'ın zaferi, Harris’in destekçilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Harris, delege sayısında geride kalmış olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Harris destekçileri, Howard Üniversitesindeki oturumdan dağıldı; çünkü seçim sonuçlarını beklerken, adaylarından bir açıklama gelmedi.

Coşku ve Kutlamalar

Cumhuriyetçi taraftarlar, kent merkezlerinde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ederken, Trump'ın zaferinin ardından büyük bir coşku ile kutlamalar yaptı. Ellerinde ABD bayrağı taşıyan Cumhuriyetçiler, Trump'ın ikonik dansıyla meydanlarda eğlendi.

Önemli İsimlerden Sessizlik

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Harris’in önemli destekçilerinden Taylor Swift, Beyonce, Ricky Martin, Eminem, Cher, Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Curry, Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerden de henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuç olarak, Trump’ın kazanması, Harris destekçilerini hayal kırıklığına uğratırken, Cumhuriyetçiler büyük bir coşku içinde kutlama yaptı.