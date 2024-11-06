DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

ABD Seçimlerinde Siyasi Çatışmalar: Trump'ın Zafere Yürüyüşü ve Harris'in Sessizliği

2024 ABD başkanlık seçiminde Trump'ın zaferi, birçok ünlüyü sevindirirken, Harris destekçileri hüzün yaşıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:46
ABD Seçimlerinde Siyasi Çatışmalar: Trump'ın Zafere Yürüyüşü ve Harris'in Sessizliği

ABD 2024 Başkanlık Seçiminde Gelişmeler

2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump zaferini ilan etti. Bu durum, milyarder Elon Musk başta olmak üzere pek çok ünlüyü sevindirirken, Demokrat aday Kamala Harris'in destekçilerinde hüzün hakim.

Trump'ın Zaferi ve İlk Tepkiler

Donald Trump, 47. başkanlık seçimini kazandığını duyurdu. Trump'ın bu başarısını ilk tebrik edenler arasında Musk yer aldı. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkı, Trump’a değişim için çok net bir yetki verdi." yorumunu yaptı. Ayrıca, Trump ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, geleceğin parlak olacağına dair inancını ifade etti.

Demokratlar Arasındaki Hüzün

Trump'ın zaferi, Harris’in destekçilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Harris, delege sayısında geride kalmış olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Harris destekçileri, Howard Üniversitesindeki oturumdan dağıldı; çünkü seçim sonuçlarını beklerken, adaylarından bir açıklama gelmedi.

Coşku ve Kutlamalar

Cumhuriyetçi taraftarlar, kent merkezlerinde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ederken, Trump'ın zaferinin ardından büyük bir coşku ile kutlamalar yaptı. Ellerinde ABD bayrağı taşıyan Cumhuriyetçiler, Trump'ın ikonik dansıyla meydanlarda eğlendi.

Önemli İsimlerden Sessizlik

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Harris’in önemli destekçilerinden Taylor Swift, Beyonce, Ricky Martin, Eminem, Cher, Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Curry, Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerden de henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuç olarak, Trump’ın kazanması, Harris destekçilerini hayal kırıklığına uğratırken, Cumhuriyetçiler büyük bir coşku içinde kutlama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?