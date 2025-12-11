Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
İlçe Özel İdaresi çalışmalarıyla trafik normale döndü
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Kapanan güzergâhlar arasında Hayrangöl, Türkeli, Çatalpınar, Çatkösedağ, Kayayolu, Gözaydın, Ramazan, Güneykaya, Yağmurlu ve Eyüp Komu köy yolları bulunuyor. Olumsuz hava şartlarının ardından ekipler saha taraması yaparak bölgeye iş makineleri sevk etti.
İş makineleriyle yoğun kar birikiminin bulunduğu noktalarda yürütülen kar küreme ve temizlik çalışmaları kısa sürede tamamlanarak bölgede trafik akışı normale döndü.
Yetkililer, ulaşımın daha güvenli sağlanması amacıyla kar yağışının etkili olduğu noktalarda yol genişletme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
