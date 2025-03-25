ABD Senatosu'nda Savaş Planı Sızıntısı Krizi: Demokrat Senatörler Tepkili

ABD Senatosu'nda gerçekleşen oturumda savaş planı sızıntısı üzerine Demokrat senatörler, istihbarat yetkilileriyle tartıştı. Gözler Trump yönetiminde.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:40
ABD Senatosu'nda Savaş Planı Sızıntısı Krizi: Demokrat Senatörler Tepkili

ABD Senatosu'ndaki tarihi oturumda, Donald Trump yönetiminin istihbarat yetkilileri ile Demokrat senatörler, bir gazetecinin savaş planlarının görüşüldüğü Signal mesajlaşma grubuna yanlışlıkla eklenmesiyle patlak veren kriz nedeniyle gerilimli bir tartışma yaşadı.

Dünya Genelinde Tehditler Oturumu

Senato İstihbarat Komitesi tarafından düzenlenen "Dünya Genelinde Tehditler" başlıklı oturum, ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'in yanlışlıkla Yemen savaş planları grubuna dahil edilmesiyle damga vurdu. Oturumda, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel yer aldı.

Demokrat Senatörlerin Tepkileri

Demokrat senatörler, ABD'li bir gazetecinin Yemen savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma grubuna dahil edilmesini eleştirerek, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Gabbard, basının sorduğu şahsi telefonundan gruba eklenip eklenmediği sorusuna yanıt vermekten kaçınırken, Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Demokrat Senatör Mark Kelly, Ratcliffe ve Gabbard'a, grupta Yemen'e yönelik saldırı hedefleri ile ilgili detayların paylaşılıp paylaşılmadığını sordu. Gabbard ise "Belirli hedeflerden bahsedildiğini hatırlamıyorum. Gizli bilgi ve belgeler paylaşılmadı" dedi.

Sızıntı Olayına Eleştiriler

Kelly, "Gizli bilgilerin nasıl ele alınacağı konusunda bu şimdiye kadar gördüğüm en aptalca durum" diyerek olayı Kongre tarafından soruşturulması gerektiğini vurguladı. Demokrat Senatör Michael Bennet, CIA Direktörü Ratcliffe'e sızıntının bir "utanç" olduğunu ifade ederek, Amerikan halkına hakaret etmemesini istedi. Ratcliffe ise, Goldberg'in gruba nasıl eklendiğine dair bir bilgisi olmadığını iletti.

Gazetecinin Grupla İlişkisi

Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine yanlışlıkla dahil olduğunu belirterek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes’ın durumu doğruladığını ifade etti. Trump, konuya ilişkin yöneltilen soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok" şeklinde yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
4
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor
7
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği