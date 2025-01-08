ABD Somali'de Eş-Şebab Lideri Muhammed Mire'yi Öldürdü

ABD, Somali'deki Hava Saldırısında Eş-Şebab Liderini Vurdu

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali ordusu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, terör örgütü Eş-Şebab'ın üst düzey lideri Muhammed Mire ve 10 örgüt üyesinin öldüğünü doğruladı.

AFRICOM tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ve Somali güçleri, Somali'nin Jubaland bölgesindeki sahil kasabası Kismayo'nun 35 kilometre kuzeybatısındaki Beer Xaani köyüne operasyonlar düzenledi.

Hava saldırısında, Eş-Şebab grubunun El Kaide ile bağlantılı 10 üyesi ile birlikte örgütün lideri Muhammed Mire yaşamını yitirdi. AFRICOM Komutanı General Michael Langley, terör örgütlerinin hala ciddi bir küresel tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Eş-Şebab teröristleri de bu tehditlerden biridir. Onlarla ve diğer terör gruplarıyla mücadele etmek için benzer düşünen ülkelerle ortaklık yapıyoruz. Bu ulus ötesi tehditlere karşı birleşmek, bölgesel güvenlik ve istikrarı artıracaktır" dedi.