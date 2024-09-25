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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Ukrayna'ya Uyarı: 'İç Politikaya Karışmayın'

Mike Johnson, Zelenskiy'den Amerikan iç siyasetine müdahale etmemesini talep etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:07
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Ukrayna'ya Uyarı: 'İç Politikaya Karışmayın'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Dikkat Çeken Mektup

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik bir mektup gönderdi. Mektupta, Zelenskiy'nin Pennsylvania eyaletini ziyaretinin ardından gönderilen mesaj, Amerikan iç politikasına müdahale etmemesi gerektiği yönünde oldu.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi'ne Tepki

Johnson, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın ziyareti organize etmesini eleştirerek, derhal görevden alınmasını talep etti. Mektubun içeriğinde, Zelenskiy'nin sadece Demokratların bulunduğu bir ortamda bir ABD fabrikasını ziyaret etmesinin yanlış olduğu vurgulandı. "Cumhuriyetçi Politikacılar Yoktu"

Johnson, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Ziyaret esnasında Cumhuriyetçi politikacıların yer almaması kabul edilemez. Ukrayna'nın Amerika'daki temsilcisi, bu tür organizasyonlarda tarafsızlık ilkesine riayet etmelidir."

Partiler Üstü Bir Konu

Ukrayna meselesinin partiler üstü bir konu olduğuna dikkat çeken Johnson, bu tür ziyaretlerin, Demokratlara destek vermek anlamına geldiği görüşünde. Ziyaret sırasında Pennsylvania’nın Demokrat Valisi Josh Shapiro da bulunuyordu.

Sonuç olarak, Johnson, tüm yabancı devletlerin Amerikan iç siyasetine müdahale etmekten kaçınması gerektiğini vurguladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından önem taşıyor.

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