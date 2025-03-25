ABD, 'Tren de Aragua' Üyesi 3 Kişinin Sınır Dışı Edildiğini Açıkladı

ABD, 'Tren de Aragua' üyesi 3 kişinin daha sınır dışı edileceğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen bilgide, söz konusu kişilerin "yabancı düşman" olarak ilan edildiği belirtildi.

Cinayet, fidye için adam kaçırma ve diğer suçlarla arandıkları kaydedilen Adrian Rafael Gamez Finol, Miguel Oyola Jimenez ve Edgar Javier Benitez Rubio adlı şahısların, Şili'ye iade edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bu 3 kişinin, ABD'ye yasa dışı bir şekilde girdikleri belirtirken, Şili hükümetinin ABD'den, söz konusu kişilerin iadesine yardımcı olmasını talep ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz dönemde ABD, sınır dışı ettiği 261 çete üyesini El Salvador'a göndermişti. ABD Başkanı Donald Trump, 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladığı Venezuelalı çete 'Tren de Aragua' ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmak amacıyla, tarihsel olarak sadece savaş dönemlerinde kullanılan özel yetkilendirme sürecini yeniden devreye sokmuştu.

Washington, federal bir yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 'Tren de Aragua' çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.